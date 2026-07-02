В Баку изменили маршруты 10 автобусов

Изменена схема движения 10 автобусных маршрутов.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Как отметили в ведомстве, в связи с ремонтными работами, проводимыми на участке улицы Хана Шушинского - от пересечения с улицей Рашида Бейбутова до пересечения с проспектом Вагифа, введены ограничения на движение транспорта.

В связи с этим до 4 июля автобусы маршрутов №3, 4, 17, 20, 85 и 88 будут курсировать по улицам Аббасгулу ага Бакиханова и Джейхуна Гаджибейли.

Кроме того, с 3 по 5 июля ремонтные работы пройдут на участке проспекта Гусейна Джавида - от пересечения с улицей Абдуррагима бека Хагвердиева до пересечения с улицей Льва Ландау.

В этот период автобусы маршрутов №3, 6, 10, 17, 18 и 96 временно будут следовать по улице Шафаята Мехтиева и проспекту Иншаатчылар.