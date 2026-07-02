Между экосистемой Bir и Университетом Хазар подписан меморандум о сотрудничестве, направленный на поддержку развития студентов, их подготовку к требованиям современного рынка труда и укрепление взаимодействия между университетом и бизнесом.

В рамках сотрудничества для студентов будут организованы программы стажировок, менторская поддержка и тренинги, направленные на профессиональное развитие. Это позволит студентам применять полученные в университете знания на практике, ближе познакомиться с реальной рабочей средой и увереннее начать свою будущую карьеру.

Официальный представитель экосистемы Bir Фарид Хидаятзаде подчеркнул важность устойчивого сотрудничества между университетами и бизнесом в подготовке специалистов, отвечающих потребностям рынка труда. "Мы убеждены, что хороший специалист начинает формироваться в аудитории, а развивается уже в профессиональной среде. Именно поэтому мы рассматриваем сотрудничество с высшими учебными заведениями не просто как организацию стажировок, а как инвестицию в профессионалов будущего. Сегодня в экосистеме Bir работают 48 выпускников Университета Хазар, из которых 14 занимают руководящие должности. Эта статистика является лучшим подтверждением высокого потенциала, который формируется в университете. Уверен, что наше сотрудничество поможет вывести на рынок труда еще больше талантливых молодых специалистов", - отметил он.

В свою очередь ректор Университета Хазар Разия Исаева подчеркнула, что сегодня для студентов практический опыт не менее важен, чем теоретические знания. По ее словам, сотрудничество между университетами и бизнесом позволяет молодежи лучше понять современный рынок труда, увереннее определиться с будущей карьерой и в полной мере реализовать свой потенциал. Ректор выразила уверенность, что партнерство с экосистемой Bir откроет перед студентами новые возможности для профессионального и карьерного роста.

Стоит отметить, что экосистема Bir на постоянной основе реализует проекты, направленные на профессиональное развитие молодежи. В настоящее время экосистема сотрудничает с 14 высшими учебными заведениями, а более 2700 студентов уже приняли участие в различных программах стажировок. Основной целью инициативы является предоставление молодым людям возможности ближе познакомиться с реальной рабочей средой, получить практический опыт и лучше подготовиться к будущей профессиональной деятельности.

Bir - первая полностью интегрированная цифровая экосистема Кавказа, меняющая привычный подход частных и корпоративных клиентов к использованию повседневных цифровых сервисов в Азербайджане. Экосистема, начавшая свою деятельность в 2025 году, объединяет ведущие бренды страны - мобильное банковское приложение Birbank, платформу электронной коммерции Birmarket, платежные терминалы MilliÖn и цифровой кошелек m10. Сегодня Bir обслуживает более 5 миллионов клиентов. Благодаря развитой инфраструктуре, а также стратегическим партнерствам с Trendyol Azerbaijan и BakıKart, Bir является первой и крупнейшей цифровой экосистемой Азербайджана.

Для более подробной информации: bir.az.