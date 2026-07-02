В Азербайджане запустили цифровую платформу по вопросам без вести пропавших лиц

Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан запустила Онлайн-центр запросов с целью приема, управления информацией о без вести пропавших лицах и обработки обращений граждан в электронном формате.

Как сообщили Day.Az в комиссии, портал разработан на базе Системы управления данными, созданной в рамках сотрудничества между Государственной комиссией и Международной комиссией по без вести пропавшим.

Новая цифровая платформа предназначена для управления информацией о без вести пропавших лицах в единой электронной системе, обеспечения оперативного обмена данными между государственными органами, более эффективного рассмотрения обращений граждан, а также организации взаимодействия с семьями пропавших лиц на современной цифровой основе.

При разработке системы были учтены требования законодательства Азербайджанской Республики, а также направления деятельности Государственной комиссии. Портал полностью функционирует на азербайджанском языке, а данные хранятся на серверах, расположенных на территории Азербайджанской Республики.

Портал предоставляет пользователям следующие возможности:

• предоставление новой информации о без вести пропавших лицах посредством сервиса "Сообщить о без вести пропавшем лице" (Report a Missing Person);

• направление электронных обращений в Государственную комиссию через раздел "Запрос по без вести пропавшим" (Request on Missing Persons);

• предоставление информации о предполагаемых местах захоронения с указанием географических координат через сервис "Указать место" (Indicate a Place);

• загрузка фотографий, документов и иных материалов в систему в электронном виде;

• предоставление дополнительной информации для более оперативного рассмотрения обращений.

Одним из ключевых преимуществ портала является систематизация и анализ информации, поступающей от граждан, в единой электронной базе данных, а также ее предоставление в пользование соответствующим государственным органам. Это позволяет более эффективно планировать процессы поиска, раскопок, эксгумации и идентификации.

Для использования Онлайн-центра запросов достаточно перейти на официальный сайт Государственной комиссии.

Государственная комиссия призывает всех лиц, располагающих какой-либо информацией, способной способствовать установлению судеб без вести пропавших лиц, воспользоваться возможностями Онлайн-центра запросов.