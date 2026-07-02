Аномальное количество снега выпало в Турции

В турецкой провинции Артвин, недалеко от границы с Грузией, в июле зафиксировали аномальное количество снега.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Снег выпал в районе высокогорного перевала Мачахел, расположенного примерно на высоте 1850 метров.

Для региона такой снегопад в середине лета стал необычным погодным явлением.

Представляем вашему вниманию данное видео: