https://news.day.az/world/1845479.html Аномальное количество снега выпало в Турции - ВИДЕО В турецкой провинции Артвин, недалеко от границы с Грузией, в июле зафиксировали аномальное количество снега. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Снег выпал в районе высокогорного перевала Мачахел, расположенного примерно на высоте 1850 метров. Для региона такой снегопад в середине лета стал необычным погодным явлением.
Аномальное количество снега выпало в Турции - ВИДЕО
В турецкой провинции Артвин, недалеко от границы с Грузией, в июле зафиксировали аномальное количество снега.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Снег выпал в районе высокогорного перевала Мачахел, расположенного примерно на высоте 1850 метров.
Для региона такой снегопад в середине лета стал необычным погодным явлением.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре