Итальянцы обрадовались внезапному дождю после аномальной жары

В итальянской Болонье жители необычно отреагировали на дождь после продолжительной жары.

Как передает Day.Az, на город обрушилась летняя гроза с сильным ливнем, ветром, громом и молниями. Непогода длилась около часа.

Кадры быстро разошлись в соцсетях. Четверо молодых людей вышли на улицу в боксерах, радовались дождю и плескались в лужах, словно в бассейне.

Ранее город несколько дней находился под воздействием сильной жары, а температура достигал 40 градусов.