https://news.day.az/world/1845488.html Итальянцы обрадовались внезапному дождю после аномальной жары - ВИДЕО В итальянской Болонье жители необычно отреагировали на дождь после продолжительной жары. Как передает Day.Az, на город обрушилась летняя гроза с сильным ливнем, ветром, громом и молниями. Непогода длилась около часа. Кадры быстро разошлись в соцсетях.
Итальянцы обрадовались внезапному дождю после аномальной жары - ВИДЕО
В итальянской Болонье жители необычно отреагировали на дождь после продолжительной жары.
Как передает Day.Az, на город обрушилась летняя гроза с сильным ливнем, ветром, громом и молниями. Непогода длилась около часа.
Кадры быстро разошлись в соцсетях. Четверо молодых людей вышли на улицу в боксерах, радовались дождю и плескались в лужах, словно в бассейне.
Ранее город несколько дней находился под воздействием сильной жары, а температура достигал 40 градусов.
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