ЧБТР играет ключевую роль в торговых операциях SOCAR Trading

Роль ЧБТР в обеспечении торговых операций SOCAR Trading чрезвычайно важна.

Об этом сказал руководитель отдела глобального развития бизнеса SOCAR Trading Тогрул Кочарли в ходе бизнес-форума Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

"Прежде всего, SOCAR уже играет важную роль в развитии ненефтяного сектора экономики Азербайджана. Мы производим и экспортируем удобрения, полимеры и ряд других материалов. Однако, если говорить откровенно, нефть и газ по-прежнему остаются нашей основной специализацией. Что касается торгового финансирования, именно в этой сфере мы сотрудничаем с ЧБТР. Торговое финансирование - это своего рода "пища" для бизнеса: оно поддерживает жизнеспособность компании и позволяет ей развиваться. В этом смысле роль Банка в обеспечении наших торговых операций чрезвычайно важна", - сказал он.

По словам Кочарли, ЧБТР способствует укреплению региональной интеграции, в которой Азербайджан выступает ключевым транспортно-логистическим узлом, обеспечивая выход грузов из Центральной Азии на международные рынки как через Средиземное, так и через Черное море.

"Основной экспортный маршрут SOCAR для нефти и нефтепродуктов проходит через Черное море - через терминалы в Кулеви, где расположена наша экспортная инфраструктура. Потоки, проходящие через эти терминалы, уже финансируются Черноморским банком торговли и развития. Мы также используем предоставляемые Банком кредитные линии для финансирования закупок сырой нефти для нефтеперерабатывающего завода STAR, принадлежащего SOCAR и расположенного в Алиаге, недалеко от Измира. Кроме того, SOCAR занимает сильные позиции в секторе реализации нефтепродуктов в Грузии. Финансирование со стороны Банка позволяет нам обеспечивать конкурентоспособные цены, своевременность поставок и их бесперебойность", - подчеркнул Кочарли.