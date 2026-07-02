https://news.day.az/sport/1845478.html Сборная Азербайджана сыграет с Люксембургом в отборе Евробаскета-2029 Сборная Азербайджана по баскетболу сегодня проведет матч предварительного квалификационного раунда FIBA Евробаскета-2029. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, национальная команда встретится со сборной Люксембурга. Игра пройдет 2 июля в Centre National Sportif et Culturel d'Coque. Встреча начнется в 21:00 по бакинскому времени.
Сборная Азербайджана сыграет с Люксембургом в отборе Евробаскета-2029
Сборная Азербайджана по баскетболу сегодня проведет матч предварительного квалификационного раунда FIBA Евробаскета-2029.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, национальная команда встретится со сборной Люксембурга.
Игра пройдет 2 июля в Centre National Sportif et Culturel d'Coque.
Встреча начнется в 21:00 по бакинскому времени.
FIBA EuroBasket-2029
Предварительный квалификационный раунд
2 июля
21:00. Азербайджан - Люксембург.
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