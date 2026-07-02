Сборная Азербайджана сыграет с Люксембургом в отборе Евробаскета-2029

Сборная Азербайджана по баскетболу сегодня проведет матч предварительного квалификационного раунда FIBA Евробаскета-2029.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, национальная команда встретится со сборной Люксембурга.

Игра пройдет 2 июля в Centre National Sportif et Culturel d'Coque.

Встреча начнется в 21:00 по бакинскому времени.

FIBA EuroBasket-2029

Предварительный квалификационный раунд

2 июля

21:00. Азербайджан - Люксембург.