Катар и Пакистан заявили о позитивном прогрессе в переговорах с США и Ираном

Посредники из Катара и Пакистана достигли позитивного прогресса в ходе отдельных встреч с переговорщиками из США и Ирана, прошедших сегодня в Дохе.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Пакистана.

Согласно заявлению, дипломатические переговоры основывались на фундаменте, заложенном ранее в ходе саммита в Швейцарии. Все участвующие стороны официально согласились поддерживать набранный темп и продолжить дискуссии в ближайший период.

"Катарские и пакистанские посредники завершили сегодня в Дохе отдельные встречи с американскими и иранскими переговорщиками, в ходе которых был достигнут позитивный прогресс по вопросам, связанным с аспектами Исламабадского меморандума о взаимопонимании, как продолжение саммита на озере Люцерн", - заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что график проведения следующего раунда дипломатических встреч, как ожидается, будет утвержден в кратчайшие сроки после завершения траурных церемоний прощания с бывшим Верховным лидером Ирана.

Напомним, что из-за отсутствия прогресса в ядерных переговорах между США и Ираном ситуация обострилась 28 февраля, когда Соединенные Штаты и Израиль нанесли военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран предпринял ракетные удары и атаки беспилотников по израильским и американским объектам в регионе. После этих событий 7 апреля при посредничестве Пакистана было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня.

Мирный меморандум между Ираном и США был подписан 18 июня. Документ скрепили подписями президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент США Дональд Трамп. Меморандум вступил в силу 19 июня.

21 июня в Швейцарии при посредничестве Пакистана и Катара состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США.