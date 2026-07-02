https://news.day.az/sport/1845468.html "Сабах" сыграет с украинским клубом на сборах в Австрии Футбольный клуб "Сабах", который находится на учебно-тренировочных сборах в австрийском регионе Тироль, сегодня проведет очередной контрольный матч. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда Валдаса Дамбраускаса встретится с украинским "Полесьем". Игра начнется в 16:00 по бакинскому времени.
"Сабах" сыграет с украинским клубом на сборах в Австрии
Футбольный клуб "Сабах", который находится на учебно-тренировочных сборах в австрийском регионе Тироль, сегодня проведет очередной контрольный матч.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда Валдаса Дамбраускаса встретится с украинским "Полесьем".
Игра начнется в 16:00 по бакинскому времени.
Напомним, в предыдущих контрольных матчах на сборах "Сабах" сыграл вничью с венгерским "Ференцварошем" (1:1) и румынским клубом "Университатя Крайова" (1:1).
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