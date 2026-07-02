"Сабах" сыграет с украинским клубом на сборах в Австрии

Футбольный клуб "Сабах", который находится на учебно-тренировочных сборах в австрийском регионе Тироль, сегодня проведет очередной контрольный матч.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда Валдаса Дамбраускаса встретится с украинским "Полесьем".

Игра начнется в 16:00 по бакинскому времени.

Напомним, в предыдущих контрольных матчах на сборах "Сабах" сыграл вничью с венгерским "Ференцварошем" (1:1) и румынским клубом "Университатя Крайова" (1:1).