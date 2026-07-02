BMW представила кроссовер X5 нового поколения

Новый BMW X5 получил X-образную оптику и скрытые дверные ручки. Компания BMW официально представила кроссовер X5 следующего поколения. Модель получила пять вариантов силовых установок: бензиновую, дизельную, два подключаемых гибрида и полностью электрическую. Продажи топливных версий начнутся в конце ноября, гибридные и электрическая появятся в 2027 году, а водородная модификация запланирована на 2028 год. Производство стартует в августе на заводе в Спартанбурге (США), передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Новый X5 во многом заимствует дизайн у моделей на платформе Neue Klasse, особенно у кроссовера iX3. Отличительная черта - X-образная головная оптика, объединяющая фары, поворотники и дневные ходовые огни. Дверные ручки скрыты в стойках, а от двухсекционной двери багажника отказались. Колёсные диски - от 21 до 23 дюймов. Габариты: 4994×2000×1748 мм, колёсная база - 3035 мм.

В интерьере - 17,9-дюймовый центральный планшет и цифровая панель от стойки до стойки, необычный руль с вертикальными спицами. Опционально доступны проекционный дисплей, экран для переднего пассажира (14,6 дюйма) и традиционный руль с пакетом M Sport Professional. Площадь панорамной крыши - 2,6 кв. м. В пакете Clear and Bold центральная консоль отделана сланцем, рычаг КПП и регуляторы громкости выполнены из стекла. Все версии оснащены доводчиками дверей, за доплату доступна функция автоматического открывания и закрывания.

Новый X5 построен на обновлённой архитектуре CLAR. Базовая версия 40 xDrive получила 3,0-литровый турбомотор мощностью 400 л.с., дизельная 40d xDrive - 313 л.с. Оба с 48-вольтовым гибридным блоком. Гибриды выдают 489 и 612 л.с. Электрический iX5 60 xDrive с двумя моторами (578 л.с.) разгоняется до 100 км/ч за 4,4 секунды, запас хода - до 845 км (батарея 141 кВт·ч). Водородной версии обещают 750 км пробега.

В базе - адаптивные амортизаторы, за доплату доступны пневмоподвеска, полноуправляемое шасси и система противодействия кренам.