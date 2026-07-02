Пашинян поддержал подключение Армении к энергосетям Азербайджана и Турции

Ереван придает важное значение расширению энергетической взаимосвязанности с соседними странами, включая Азербайджан и Турцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По его словам, в контексте реализации концепции "Перекресток мира" и разблокировки региональных коммуникаций Армения считает важным не только развитие транспортной связанности, но и строительство линий электропередачи и соединителей с Турцией и Азербайджаном. Пашинян отметил, что это может способствовать энергетической безопасности и зеленому переходу.