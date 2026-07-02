Пашинян прокомментировал отношения с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не ставит перед собой цель создавать кризис в отношениях с Россией, несмотря на развитие сотрудничества с Евросоюзом.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о том, возможен ли повтор сценария 2013 года, когда Армения резко отказалась от соглашения с ЕС и взяла курс на ЕАЭС.

Пашинян заявил, что такой сценарий исключен. По его словам, Армения действует исходя из собственных национальных интересов и не игнорирует интересы международных партнеров, однако не может ставить интересы других стран выше интересов Республики Армения.

Глава армянского правительства также сообщил, что накануне по его инициативе состоялся телефонный разговор с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Пашинян отметил, что круг обсужденных вопросов был представлен в официальном сообщении, а стороны договорились в ближайшее время провести более подробные консультации.