Симонян отказывается от депутатского мандата

Спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что отказывается от депутатского мандата.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по его словам, он "хочет немного отдохнуть".

"Для меня, честно говоря, это были очень тяжелые в рабочем плане пять лет. Не забывайте, что это было послевоенное Национальное собрание, и это было Национальное собрание, прошедшее через различные вызовы и тяжелые ситуации. И действительно, та работа, которую я выполнял совместно со своими коллегами, была очень трудной, и я правда хочу немного отдохнуть. У меня также есть личная жизнь, и я хочу свою личную жизнь каким-то образом уже окончательно устроить, и хочу, чтобы какое-то время вы тоже по мне соскучились, и чтобы я не слишком утомлял людей", - сказал Симонян.