Закир Гасанов об участии азербайджанской армии в международных операциях

Изучаются возможности участия азербайджанской армии в различных операциях, проводимых ООН и НАТО.

Как передает Day.Az, об этом говорится в предисловии министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова к "Отчету о миротворческих операциях азербайджанской армии", совместно подготовленному Центром анализа международных отношений и министерством обороны.

"В настоящее время в целях оказания содействия поддержанию международного мира изучаются возможности участия азербайджанской армии в различных операциях, проводимых ООН и НАТО", - отметил министр.

По его словам, с 1999 года по сегодняшний день более 3 тысяч военнослужащих азербайджанской армии приняли участие в миротворческих операциях, проводимых в различных регионах мира.

З.Гасанов отметил, что миротворческие силы Азербайджанской Республики были созданы в 1997 году по поручению общенационального лидера Гейдара Алиева. "Это историческое решение является ярким примером приверженности нашей страны миру, международной безопасности и стабильности", - сказал он.

Министр подчеркнул, что несмотря на тяжелую политическую и экономическую ситуацию, оккупацию 20 процентов территории страны и наличие около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, Азербайджан смог создать миротворческие силы и внести вклад в обеспечение международной безопасности.

"Азербайджанская Республика, несмотря на все трудности, продемонстрировав свою волю и решимость, преуспела в создании своих миротворческих сил для реализации стремления внести вклад в международную безопасность. Первая миротворческая миссия Азербайджана была осуществлена в Косово, позже военнослужащие успешно несли службу в международных миссиях в Афганистане и Ираке. В операциях, в которых принимали участие наши миротворческие силы, они выполняли такие важные задачи, как охрана объектов стратегического значения, сопровождение колонн с гуманитарной помощью, обеспечение общественной безопасности, разоружение вооруженных группировок, эвакуация раненых и другие", - отметил он.

З.Гасанов добавил, что в настоящее время азербайджанские военнослужащие продолжают вносить вклад в международную безопасность в качестве военных наблюдателей в миссии ООН в Республике Южный Судан.

"Политические решения, принятые в связи с участием в миротворческих операциях, продемонстрированная нашей страной воля и вклад наших миротворческих сил еще больше укрепили авторитет Азербайджана в мире как надежного партнера и друга, а также заявили о нем как о миролюбивой стране", - подчеркнул министр.

З.Гасанов отметил, что в результате особого внимания Президента, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, миротворческие силы оснащаются современным оружием и техникой, а программы специальной подготовки личного состава постоянно совершенствуются.