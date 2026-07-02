Пустующее здание рухнуло в Венесуэле на восьмой день после землетрясения

Пустующее здание обрушилось в Венесуэле на восьмой день после землетрясения.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На прошлой неделе в Венесуэле ввели чрезвычайное положение после двух сильных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, которые произошли вечером 24 июня с интервалом менее минуты. Они стали одними из самых сильных в республике за более чем 100 лет. Подземные толчки ощущались в Каракасе и нескольких штатах.