https://news.day.az/world/1845518.html Пустующее здание рухнуло в Венесуэле на восьмой день после землетрясения - ВИДЕО Пустующее здание обрушилось в Венесуэле на восьмой день после землетрясения. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На прошлой неделе в Венесуэле ввели чрезвычайное положение после двух сильных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, которые произошли вечером 24 июня с интервалом менее минуты.
Пустующее здание рухнуло в Венесуэле на восьмой день после землетрясения - ВИДЕО
Пустующее здание обрушилось в Венесуэле на восьмой день после землетрясения.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На прошлой неделе в Венесуэле ввели чрезвычайное положение после двух сильных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, которые произошли вечером 24 июня с интервалом менее минуты. Они стали одними из самых сильных в республике за более чем 100 лет. Подземные толчки ощущались в Каракасе и нескольких штатах.
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