Япония направила протест Китаю

За последние несколько дней Китай предупредил два японских исследовательских судна береговой охраны о необходимости прекратить работу в Восточно-Китайском море, в ответ на что Япония направила протест КНР. Об этом заявил главный секретарь японского кабинета министров Минору Кихара, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы направили китайской стороне протест по дипломатическим каналам, заявив, что это морское исследование проводится в исключительной экономической зоне Японии и что мы не можем согласиться с требованиями Китая прекратить его", - сказал Кихара.

По его словам, исследовательские судна "Такуё" и "Коё" получили радиопредупреждения от китайских правительственных кораблей о необходимости прекратить работу. Он уточнил, что судно "Коё" находилось примерно в 80 километрах к северо-западу от острова Уотсури, входящего в состав необитаемого архипелага Сенкаку, который находится под управлением Токио. Китай также претендует на эти острова и называет их Дяоюйдао.

"В ответ на это исследовательские суда береговой охраны Японии сообщили китайским судам, что их деятельность по проведению морских исследований является законной и осуществляется в соответствии с международным правом", - сказал Кихара, добавив, что суда по-прежнему работают в этом районе.

Как отмечает издание, эти необычные меры свидетельствуют о росте напряженности в связи с территориальными спорами в регионе и ухудшении дипломатических отношений между Пекином и Токио.