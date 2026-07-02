Импорт авиатоплива из Азербайджана мог бы укрепить энергопартнерство Баку и Астаны

Возможный импорт Казахстаном авиатоплива из Азербайджана укрепит энергетического партнерства Баку и Астаны.

Об этом в беседе с Day.Az сказала казахстанский политолог, PhD, ассистент-профессор Школы социальных наук, Казахстанско-Британский технический университет, Айгерим Жампетова.

"На сегодняшний день Министерство энергетики Казахстана изучает различные варианты возможного импорта авиатоплива, включая Азербайджан, Китай, Туркменистан и другие страны. В первую очередь это связано со стремлением диверсифицировать источники поставок и обеспечить устойчивость внутреннего рынка в условиях сезонного роста спроса, ремонтных работ на отдельных нефтеперерабатывающих объектах и меняющейся ситуации на региональном рынке нефтепродуктов. Вместе с тем сам факт того, что Азербайджан рассматривается среди потенциальных поставщиков, не является случайным. За последние годы между Казахстаном и Азербайджаном сформировалось устойчивое энергетическое и транспортно-логистическое партнерство. Важную роль сыграл Договор о поддержке транспортировки казахстанской нефти через Каспийское море и территорию Азербайджана посредством системы Баку - Тбилиси - Джейхан, ратифицированный Казахстаном в 2008 году. Между двумя странами уже сформирована прочная база сотрудничества в нефтегазовой и транспортно-логистической сферах, накоплен значительный опыт взаимодействия в Каспийском регионе, успешно развивается Транскаспийский международный транспортный маршрут. В целом это создает благоприятные условия для рассмотрения различных форм энергетического сотрудничества, включая возможные поставки нефтепродуктов", - сказала она.

По ее словам, если поставки будут реализованы, это может способствовать расширению направлений энергетического взаимодействия между двумя странами и созданию дополнительных возможностей для сотрудничества в сегменте нефтепродуктов.

"В то же время наличие развитых транспортно-логистических связей между Казахстаном и Азербайджаном создает благоприятные условия для реализации подобных инициатив в будущем. Поэтому возможный импорт авиатоплива следует рассматривать не как отдельный проект, а как одно из возможных направлений дальнейшего развития уже сложившегося энергетического партнерства между двумя странами", - сказала Жампетова.

Говоря о наиболее перспективных направлениях сотрудничества, политолог отметила, что им остается сотрудничество в нефтегазовой сфере.

"Важную роль также играет развитие транспортно-логистической инфраструктуры Каспийского региона, которая обеспечивает необходимые условия для транспортировки энергоресурсов и укрепления экономических связей между двумя странами. В долгосрочной перспективе дополнительный потенциал имеют проекты в области возобновляемой энергетики и "зеленой" энергетической инфраструктуры. Кроме того, важным направлением сотрудничества является цифровизация транспортно-логистических процессов. Показательно, что Казахстан и Азербайджан договорились с 2027 года полностью перейти на электронный обмен разрешениями для международных автомобильных перевозок через систему e-Permit. Между тем, стороны увеличивают квоты разрешений на перевозки в связи с растущим грузооборотом. Это свидетельствует о том, что сотрудничество развивается не только в сфере транспортной инфраструктуры, но и в области цифровых решений, которые позволяют ускорять перевозки, снижать административные барьеры и повышать эффективность международных транспортных коридоров", - отметила она.

Жампетова подчеркнула, что в долгосрочной перспективе такие меры способствуют укреплению транспортной взаимосвязанности и создают дополнительные условия для расширения торгово-экономического и энергетического сотрудничества между двумя странами.

Продолжая тему транспортно-логистического сотрудничества, Жампетова обратила внимание на растущую роль Транскаспийского международного транспортного маршрута. По ее словам, именно развитие этого коридора во многом определяет перспективы дальнейшего энергетического взаимодействия двух стран.

"Транскаспийский международный транспортный маршрут сегодня выполняет не только транспортную, но и стратегическую экономическую функцию. Он способствует повышению взаимосвязанности между Центральной Азией, Южным Кавказом и европейскими рынками. Для энергетического сотрудничества это имеет особое значение. Чем эффективнее функционируют порты, железнодорожная инфраструктура и мультимодальные перевозки, тем выше возможности для обеспечения стабильных поставок нефти, нефтепродуктов и других стратегических грузов. Поэтому развитие транспортной инфраструктуры фактически создает основу для дальнейшего расширения энергетического взаимодействия между Казахстаном и Азербайджаном", - добавила она.

Али Гасымов