Бакинский олимпийский стадион подсветили в цвета флага США

Бакинский олимпийский стадион окрасился в цвета американского флага по случаю Дня независимости США.

Как передает Day.Az, посольство США в Азербайджане выразило благодарность азербайджанской стороне за этот жест.

"Спасибо, Азербайджан! В преддверии празднования 250-летия независимости США, которое отмечается 4 июля, нас очень порадовало, что великолепный Бакинский олимпийский стадион был подсвечен красным, белым и синим цветами американского флага. Этот ценный жест символизирует прочную дружбу, взаимное уважение и крепкое партнерство между народами США и Азербайджана", - говорится в заявлении дипломатической миссии.