https://news.day.az/politics/1845544.html Бакинский олимпийский стадион подсветили в цвета флага США Бакинский олимпийский стадион окрасился в цвета американского флага по случаю Дня независимости США. Как передает Day.Az, посольство США в Азербайджане выразило благодарность азербайджанской стороне за этот жест. "Спасибо, Азербайджан!
Бакинский олимпийский стадион подсветили в цвета флага США
Бакинский олимпийский стадион окрасился в цвета американского флага по случаю Дня независимости США.
Как передает Day.Az, посольство США в Азербайджане выразило благодарность азербайджанской стороне за этот жест.
"Спасибо, Азербайджан! В преддверии празднования 250-летия независимости США, которое отмечается 4 июля, нас очень порадовало, что великолепный Бакинский олимпийский стадион был подсвечен красным, белым и синим цветами американского флага. Этот ценный жест символизирует прочную дружбу, взаимное уважение и крепкое партнерство между народами США и Азербайджана", - говорится в заявлении дипломатической миссии.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре