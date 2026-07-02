https://news.day.az/society/1845527.html По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы - ДАТА С 6 по 31 июля на маршруте Баку - Агстафа - Баку назначены дополнительные рейсы поездов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY). Согласно информации, поезда будут отправляться из Баку по понедельникам и средам, а из Агстафы - по вторникам и четвергам.
По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы - ДАТА
С 6 по 31 июля на маршруте Баку - Агстафа - Баку назначены дополнительные рейсы поездов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY).
Согласно информации, поезда будут отправляться из Баку по понедельникам и средам, а из Агстафы - по вторникам и четвергам.
Отмечается, что пассажиры могут приобрести билеты на эти рейсы со скидкой 10% в железнодорожных кассах, на официальном сайте ADY и через мобильное приложение ADY Mobile.
При этом ежедневное движение поездов по маршруту Баку - Газах - Баку сохраняется без изменений.
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