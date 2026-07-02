В Баку презентовали отчет о миротворческих операциях Азербайджанской армии

При совместной организации министерства обороны Азербайджана и Центра анализа международных отношений (ЦАМО) состоялась церемония презентации "Отчета о миротворческих операциях азербайджанской армии".

В церемонии презентации приняли участие председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев, начальник Управления международного военного сотрудничества министерства обороны генерал-майор Эльчин Абдуллаев, начальник отдела планирования и координации этого управления полковник Абдулла Абдуллаев, депутаты, представители минобороны и другие участники, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

Фарид Шафиев в своем выступлении отметил, что Азербайджан уже обладает статусом средней державы, и это является результатом последовательной государственной политики, реализуемой на протяжении последних 30 лет. По его словам, основу укрепления международных позиций Азербайджана составляют освобождение земель от оккупации, экономическое развитие, успешная дипломатия и сильная армия.

"Главным вопросом для страны является ее оборона и безопасность. Если люди не живут в безопасных условиях, то невозможны ни экономическое развитие, ни социальное благополучие. Поэтому в основе всех этих достижений стоит азербайджанская армия", - подчеркнул он.

Ф.Шафиев отметил, что между ЦАМО и министерством обороны проводятся совместные научные исследования по 44-дневной Отечественной войне и другим военно-политическим темам, и представленный отчет является результатом этого сотрудничества.

Начальник Управления международного военного сотрудничества министерства обороны генерал-майор Эльчин Абдуллаев в свою очередь отметил, что азербайджанская армия на протяжении многих лет вносит вклад в международный мир, безопасность и стабильность. По его словам, азербайджанские военнослужащие успешно участвовали в миссиях в Косово, Афганистане и Ираке, а в настоящее время успешно принимают участие в миссии ООН в Южном Судане.

"Представители азербайджанской армии продемонстрировали высокий профессионализм и ответственность. Данное участие означает не только выполнение международных обязательств нашей страны, но и одновременный рост авторитета нашей армии и формирование новых возможностей для сотрудничества", - сказал генерал-майор.

Он добавил, что реформы в сфере строительства и модернизации армии, реализуемые под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, обеспечивают дальнейшее повышение боевой готовности миротворческих подразделений.

Выступивший далее начальник отдела планирования и координации Управления международного военного сотрудничества министерства обороны полковник Абдулла Абдуллаев подчеркнул, что азербайджанские военнослужащие в рамках миротворческих миссий успешно выполняли такие важные задачи, как охрана объектов стратегического значения, обеспечение безопасности гражданского населения и поддержка гуманитарной деятельности.

"Эти миссии показали, что военнослужащие азербайджанской армии обладают не только высоким профессионализмом, но и способностью действовать как единая команда вместе с личным составом стран-партнеров в среде, где представлены различные культуры", - сказал он.

А. Абдуллаев отметил, что миротворческие миссии также вносят важный вклад в повышение боеспособности армии. "Никакие учения не могут заменить реальный оперативный опыт, приобретаемый при прохождении службы плечом к плечу с военными контингентами различных стран", - добавил он.

Начальник отдела по связям с региональными и восточными странами Управления международного военного сотрудничества министерства обороны полковник Эльнур Годжаев во время презентации рассказал об опыте, обретенном азербайджанской армией в различных миротворческих миссиях.

По его словам, первая миротворческая миссия Азербайджана началась в 1999 году в Косово. В последующие годы азербайджанские военнослужащие выполняли важные задачи по обеспечению безопасности в Афганистане и Ираке, а с 2019 года несут службу в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров в миссии ООН UNMISS в Южном Судане.

Э. Годжаев отметил, что по завершении миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане азербайджанские и турецкие миротворцы вместе приняли участие в эвакуации около 120 тысяч человек и вошли в число контингентов, покинувших Афганистан в самую последнюю очередь.

"В рамках миссии НАТО в Афганистане двое наших военнослужащих были награждены одной из высших наград НАТО - медалью "За достойную службу"", - сообщил полковник.

Было отмечено, что участие азербайджанской армии в миротворческих операциях имеет важное значение не только с точки зрения выполнения международных обязательств, но и для повышения профессионализма армии, расширения сотрудничества с международными партнерами и укрепления позиций Азербайджана как надежного партнера. Было заявлено, что представленный отчет станет важным источником для системного изучения этой деятельности и будущих исследований.

В завершение состоялись обсуждения по отчету.