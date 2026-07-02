"Обсессия" - фильм, покоривший мировой прокат, только в CineMastercard

Психологический хоррор "Обсессия", привлекший внимание зрителей по всему миру, в Азербайджане можно посмотреть только в сети кинотеатров CineMastercard, говорится в сообщении пресс-службы CineMastercard, передает Day.Az.

Фильм, снятый с невероятно скромным бюджетом - всего 750 тысяч долларов, сумел превратиться в настоящий мировой феномен. На сегодняшний день его кассовые сборы превысили 370 миллионов долларов.

"Обсессия" удерживает внимание зрителей не только напряженной атмосферой, но и непредсказуемым сюжетом. История постепенно усиливает чувство тревоги, а финал оставляет простор для размышлений и продолжает активно обсуждаться поклонниками жанра. Именно сочетание интриги, психологического напряжения и неожиданной концовки сделало фильм одной из самых обсуждаемых премьер последних месяцев.

Успех фильма еще раз доказывает, что настоящие кинохиты рождаются не из-за многомиллионных бюджетам, а благодаря сильной истории, способной удерживать зрителя в напряжении до последних минут.

В Азербайджане увидеть "Обсессию" можно эксклюзивно в сети кинотеатров CineMastercard.