SOCAR Trading нацелена на развитие бизнеса в Африке и Южной Азии

SOCAR Trading рассматривает расширение бизнеса в Африке и Южной Азии.

Об этом сказал исполнительный руководитель департамента глобального развития бизнеса SOCAR Trading Тогрул Кочарли на бизнес-форуме Черноморского банка торговли и развития в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

По его словам, SOCAR начинала свое развитие с расширения присутствия в Черноморском регионе, однако дальнейший масштабный рост компания связывает с другими рынками.

"Компания уже инвестировала более 20 миллиардов долларов в экономику Турции, а также обладает сильными позициями практически во всех сегментах энергетического сектора Грузии. Значительный потенциал сохраняется и на западном побережье Черного моря, где компания уже присутствует, но пока не ведет столь активную деятельность. Речь идет о Румынии, Албании, Болгарии и Греции. В частности, в Румынии у SOCAR уже работают автозаправочные станции и терминалы, а в Албании зарегистрирована компания, которая в настоящее время реализует проект по организации первых в истории страны поставок природного газа в город Корча. Хотя данные проекты способны обеспечить дополнительный рост, они не изменят масштаб деятельности компании", - отметил он.

Основные усилия команды SOCAR Trading, по его словам, сегодня сосредоточены на изучении возможностей выхода на рынки Африки и Юго-Восточной Азии, а также таких стран, как Пакистан, Бангладеш и Индия.

По словам Кочарли, для торговых компаний особое значение имеет механизм хеджирования ценовых рисков, который требует размещения крупных объемов средств на счетах финансовых партнеров.

"В условиях, подобных 2020, 2022 и 2026 годам, когда происходили масштабные ценовые колебания, многие компании столкнулись с серьезными трудностями. Именно поэтому выстраивание отношений с такими институтами, как Черноморский банк торговли и развития, является одним из способов преодоления подобных вызовов. SOCAR Trading сотрудничает более чем с 40 банками и располагает торговыми и структурированными финансовыми линиями на миллиарды долларов. Ранее одобренная Черноморским банком торговли и развития кредитная линия для SOCAR Trading была увеличена. В ходе презентации говорилось о линии на 50 миллионов долларов. На сегодняшний день, по состоянию на 2026 год, этот показатель уже составляет 70 миллионов долларов", - заявил он.

По словам Тогрула Кочарли, несмотря на наличие десятков банков-партнеров и миллиардных объемов финансирования, сотрудничество с каждым финансовым институтом имеет особое значение.

"У каждого банка свои особенности, собственный подход к рискам и географические ограничения. Именно поэтому отношения, которые мы выстраиваем с Черноморским банком торговли и развития, имеют большое значение для дальнейшего расширения деятельности SOCAR Trading", - подчеркнул он.