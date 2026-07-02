В Средиземном море произошло землетрясение

В акватории Средиземного моря произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Как передает Day.Az, об этом сообщила обсерватория Кандилли.

По ее данным, подземные толчки были зафиксированы на глубине 9,4 километра.