https://news.day.az/world/1845545.html В Средиземном море произошло землетрясение В акватории Средиземного моря произошло землетрясение магнитудой 5,3. Как передает Day.Az, об этом сообщила обсерватория Кандилли. По ее данным, подземные толчки были зафиксированы на глубине 9,4 километра.
В Средиземном море произошло землетрясение
В акватории Средиземного моря произошло землетрясение магнитудой 5,3.
Как передает Day.Az, об этом сообщила обсерватория Кандилли.
По ее данным, подземные толчки были зафиксированы на глубине 9,4 километра.
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