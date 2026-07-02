Иран предупредил США и Израиль в преддверии похорон Хаменеи

Иран предупредил, что любой акт агрессии или угрозы в адрес страны встретит жесткий ответ со стороны вооруженных сил.

Как передает Day.Az, с таким заявлением выступил командующий Центральным штабом "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи в обращении, приуроченном к предстоящим траурным мероприятиям в связи с похоронами бывшего Верховного лидера Ирана аятоллы Сейида Али Хаменеи.

"В эти знаменательные дни мы предостерегаем врагов Ирана, прежде всего США, Израиль, а также их региональных и внерегиональных союзников, от любых ошибочных шагов. Любая угроза или агрессия против нашей страны получит жесткий ответ со стороны сынов иранского народа, несущих службу в рядах вооруженных сил", - приводит слова военачальника иранская государственная телерадиокомпания.

Церемонии прощания с Хаменеи начнутся 3 июля в Тегеране. На следующий день в них примут участие официальные делегации более чем из 100 стран. С 4 по 5 июля тело аятоллы будет находиться в религиозно-общественном комплексе Мосалла, где проститься с ним смогут все желающие. 6 июля в Тегеране состоится траурное шествие, после которого тело доставят в город Кум. Там 7 июля пройдут траурные мероприятия, а 8 июля тело перевезут в Ирак для проведения церемоний в Кербеле и Наджафе. Похороны запланированы на 9 июля в родном городе Хаменеи - Мешхеде.