Баку и Анкара обсудили совместные оборонные проекты

2 июля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем председателя Агентства оборонной промышленности Администрации Президента Турецкой Республики Мустафой Муратом Шекером.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

В ходе встречи министр обороны выразил уверенность в том, что совместные проекты в области военной промышленности, реализуемые между нашими странами, будут способствовать дальнейшему укреплению оборонной мощи наших армий.

Выразив благодарность генерал-полковнику З.Гасанову за оказанное гостеприимство, М.М.Шекер подчеркнул, что подобные встречи играют особую роль в расширении военного сотрудничества с братской страной.

В рамках визита делегация также встретилась с первым заместителем министра обороны Азербайджанской Республики - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым. На встрече было отмечено, что дружеские и братские отношения между нашими народами оказывают значительное влияние на развитие военного сотрудничества.

В ходе обеих встреч стороны подробно обменялись мнениями о перспективах развития военного сотрудничества между нашими странами, в том числе по вопросам применения искусственного интеллекта в области спутниковых технологий, радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и в других сферах.