Трамп заявил о чрезмерных расходах США на НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон несет чрезмерные расходы на НАТО, не получая от этого никакой выгоды.
Как передает Day.Az, соответствующее заявление американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social.
"США сегодня тратят на НАТО больше любой другой страны ради защиты союзников, не получая взамен никакой выгоды", - написал Трамп. В подтверждение своих слов он привел данные, согласно которым с 2014 по 2025 год Вашингтон направил на нужды альянса около 999 млрд долларов. Для сравнения, Великобритания за этот же период выделила 90,5 млрд долларов, Франция - 66,5 млрд, Италия - 48,8 млрд, а Польша - 44,3 млрд долларов. "Возмутительно", - заключил президент США.
Очередной саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля. Ранее Вашингтон неоднократно критиковал ряд европейских союзников по альянсу за их действия в ходе американо-израильского конфликта с Ираном.
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