Фахрия Халафова представила коллекцию, вдохновленную азербайджанским ковровым искусством

В Азербайджанском национальном музее ковра в рамках проекта "Модный показ в музее ковра: Узоры времени" (Xalça Muzeyi Fashion Show: Zamanın naxışları) состоялся показ новой коллекции заслуженного деятеля искусств, художника-модельера и доцента Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Фахрии Халафовой.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Представленная коллекция объединила десять образов, вдохновленных богатым наследием азербайджанского коврового искусства. В своих работах дизайнер использовала традиционные ковровые орнаменты, уделив особое внимание одному из самых узнаваемых национальных символов - орнаменту бута. Финальным акцентом показа стал созданный Фахрией Халафовой авторский ковровый орнамент цветка харыбюльбюль.

"В новой коллекции я использовала ковровые орнаменты, вдохновившись коврами, которые экспонируются в Музее ковра. Как всегда, особое место в моей коллекции занимает любимый национальный орнамент - бута. В финале показа я представила совершенно новый орнамент - цветок харыбюльбюль в ковровой интерпретации. Это произошло впервые - я создала новый авторский орнамент Я работала над ним очень тщательно и с большой душой. В какой-то момент этот образ словно возник у меня перед глазами. Финальный образ моей коллекции завершает именно этот орнамент - на верхней части наряда расположен крупный орнамент цветка харыбюльбюль. Это очень символично, потому что цветок харыбюльбюль стал символом нашей Победы. Черпая вдохновение в этом цветке, можно создавать прекрасные текстильные принты. Именно такой принт я представила в своей предыдущей коллекции. Сначала я создала цветочный принт с изображением харыбюльбюль, а сегодня представила ковровый орнамент этого цветка", - сказала в интервью Trend Фахрия Халафова.

Проект "Модный показ в музее ковра: Узоры времени" посвящен представлению богатого национально-культурного наследия Азербайджана языком современной моды и объединил на одной творческой площадке ведущих и молодых дизайнеров страны. Одним из главных источников вдохновения для участников стало творческое наследие выдающегося ученого, художника и исследователя коврового искусства Лятифа Керимова, 120-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. В своих коллекциях дизайнеры представили современную интерпретацию традиционных ковровых мотивов, орнаментов и цветовых решений. Проект направлен на популяризацию азербайджанского ковроткачества, сохранение национального культурного наследия и его передачу будущим поколениям.

Художник-модельер, высоко оценив представленные коллекции в рамках проекта, подчеркнула важность развития этномоды.

"Сегодня этномода - это особое направление в мировой индустрии моды, которое пользуется большим уважением, ведь создавать наряды в этническом стиле совсем непросто. Не каждый дизайнер способен работать в этом направлении. Но мы родились в Азербайджане, живем здесь и с самого детства впитали богатство нашей культуры. Поэтому сегодня я, как дизайнер и эксперт в области моды, посмотрев все коллекции, испытываю огромную радость и гордость за то, что у нас есть такие талантливые дизайнеры. Все вместе, плечом к плечу, мы реализовали этот замечательный проект. Поэтому от имени всех нас я выражаю искреннюю благодарность директору музея Амине Меликовой за эту прекрасную идею, а также всем, кто принимал участие в реализации проекта и его успешном воплощении", - добавила Фахрия Халафова.