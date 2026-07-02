ЦБ Азербайджана и Всемирный банк рассмотрели перспективы сотрудничества

Обсуждены перспективы сотрудничества между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Всемирным банком.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), размещенной в его аккаунте в соцсети "X".

Отмечается, что делегация во главе с первым заместителем председателя Центрального банка Азербайджана Алияром Мамедъяровым в рамках рабочего визита в Узбекистан провела встречу с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани.

"В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком, приоритетные направления Рамочной программы партнерства со страной на 2025-2029 годы, а также ход реализации проектов, осуществляемых в рамках данной программы.

Кроме того, участники встречи обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, и перспективам дальнейшего сотрудничества", - говорится в публикации.

Напомним, что ранее в эксклюзивном интервью Trend менеджер Всемирного банка по Азербайджану Стефани Сталльмейстер заявила, что за более чем 30 лет сотрудничества с Азербайджаном банк инвестировал миллиарды долларов в различные проекты. "В числе текущих инициатив - развитие городского проекта, работа с ASRA по снижению потерь воды, а также поддержка министерства сельского хозяйства в модернизации ирригационных систем и внедрении климатически устойчивых методов сельского хозяйства", - сказала она.