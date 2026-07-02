Самый напряженный корейский фильм года уже в Park Cinema

Один из самых напряженных и атмосферных хорроров южнокорейского кино "Странные звуки" - уже идет в кинотеатрах Park Cinema.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы Park Cinema.

Загадочные звуки, заполняющие жилой дом, необъяснимые события и тайна, которая с каждой минутой становится все глубже... Молодая женщина, расследующая исчезновение своей сестры при странных обстоятельствах, оказывается на грани между реальностью и потусторонним миром. И чем ближе она подбирается к истине, тем яснее понимает: некоторые звуки не просто слышат - они ведут прямо в центр ужаса.

Фильм отличается психологическим напряжением, пугающей атмосферой и неожиданными сюжетными поворотами. "Странные звуки" обещает стать незабываемым опытом для любителей жанра хоррор.

Фильм демонстрируется с возрастным ограничением 18+.

Для приобретения билетов: https://new.parkcinema.az/az/movie/6a3d539eafef301ce199d4fb