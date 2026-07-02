В Польше задержаны 4 человека, обвиняемых в подготовке терактов

Четверо молодых людей обвиняются в подготовке массовых терактов в Польше.

Как передает Day.Az со ссылкой на RMF24, обвиняемые в возрасте 19 и 20 лет готовили террористические атаки на здания религиозного культа, места, где собираются представители меньшинств, а также на школы. Среди прочего сообщается, что они проходили обучение по обращению с оружием, стрельбе и конструированию взрывных устройств.

Всем им предъявлены обвинения в подготовке терактов, в хранении взрывчатых веществ, а также в пропаганде фашизма, разжигании ненависти по национальному признаку и призывах к совершению преступлений. Обвинительное заключение уже передано в суд.

В настоящее время обвиняемые находятся на свободе, но к ним применен полицейский надзор и множество запретов. Они, в частности, не имеют право посещать массовые мероприятия, концерты, кинотеатры, торговые центры, места религиозного культа или школы.