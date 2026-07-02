https://news.day.az/world/1845556.html У побережья Греции произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Средиземном море у побережья Греции. Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 195 километрах к востоку от города Ираклион. Очаг залегал на глубине шести километров.
У побережья Греции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Средиземном море у побережья Греции.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 195 километрах к востоку от города Ираклион. Очаг залегал на глубине шести километров.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
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