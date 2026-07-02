У побережья Греции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Средиземном море у побережья Греции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. 

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 195 километрах к востоку от города Ираклион. Очаг залегал на глубине шести километров.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. 