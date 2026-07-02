https://news.day.az/society/1845577.html Какой будет температура воды на пляжах 3 июля? - ПРОГНОЗ Обнародован прогноз погоды на завтра на пляжах Абшерона. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 3 июля будет дуть умеренный южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах - Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя и Загульба - составит 22-23 градуса.
Какой будет температура воды на пляжах 3 июля? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на завтра на пляжах Абшерона.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 3 июля будет дуть умеренный южный ветер.
Температура морской воды на северных пляжах - Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя и Загульба - составит 22-23 градуса.
На южных пляжах - Тюркан, Говсан, Сахиль и Ших - вода прогреется до 24-25 градусов.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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