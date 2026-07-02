Какой будет температура воды на пляжах 3 июля?

Обнародован прогноз погоды на завтра на пляжах Абшерона.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 3 июля будет дуть умеренный южный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах - Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя и Загульба - составит 22-23 градуса.

На южных пляжах - Тюркан, Говсан, Сахиль и Ших - вода прогреется до 24-25 градусов.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az