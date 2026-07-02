Новая коллекция Гюльнары Халиловой представлена в рамках проекта "Модный показ в музее ковра: Узоры времени"

В Азербайджанском национальном музее ковра в рамках проекта "Модный показ в музее ковра: Узоры времени" (Xalça Muzeyi Fashion Show: Zamanın naxışları) состоялся показ новой коллекции Гюльнары Халиловой - руководителя Центра национальной одежды Азербайджана, члена Евразийской ассоциации этно-дизайнеров, доктора философии по искусствоведению и основателя бренда Cizgi.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Коллекция стала продолжением разработанного в 2014 году проекта "Язык ковров", ранее представленного на международных подиумах и вошедшего в линию prêt-à-porter.

"В своем творчестве я всегда стремлюсь популяризировать культуру Азербайджана, нашу национальную идентичность и историю. Для меня особенно важно создавать коллекции, которые представляют наше наследие языком современного искусства. В новой коллекции нашли отражение мотивы различных регионов Азербайджана. Посредством авторской интерпретации тканей, силуэтов, декоративных элементов и орнаментов мы постарались представить культурное многообразие нашей страны как единое художественное пространство", - отметила дизайнер.

Одним из главных источников вдохновения проекта "Модный показ в музее ковра: Узоры времени" стало творческое наследие выдающегося азербайджанского ученого, художника и исследователя коврового искусства Лятифа Керимова, 120-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.

Проект объединил искусство ковроткачества и современную моду, представив национально-культурное наследие Азербайджана через современные дизайнерские интерпретации. Известные и молодые азербайджанские модельеры воплотили в своих коллекциях мотивы ковровых композиций, цветовые решения и художественные принципы традиционного коврового искусства.

Цель проекта - популяризация азербайджанского искусства ковроткачества, сохранение культурного наследия и его передача будущим поколениям посредством современных форм художественной презентации.