Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в Баку объявляет прием в бакалавриат на 2026/2027 учебный год

Филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе Баку объявляет прием в бакалавриат на 2026/2027 учебный год

Филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе Баку - это часть единого образовательного пространства МГУ, где сохраняются лучшие традиции классического университетского образования и создаются широкие возможности для академического, профессионального и личностного развития студентов.

Обучение ведется по образовательным программам МГУ. Учебный процесс обеспечивается преимущественно профессорско-преподавательским составом МГУ. По окончании обучения выпускникам присваивается степень бакалавра и выдается диплом МГУ - одного из самых авторитетных университетов мира. Согласно международному рейтингу QS World University Rankings 2027, МГУ занимает 115-е место среди лучших университетов мира, подтверждая высокий уровень академической подготовки и международное признание.

Студенты Филиала участвуют в международных научных проектах, конференциях и летних зарубежных языковых стажировках, приобретая ценный академический опыт. Кроме того, учебными планами ряда факультетов предусмотрено включенное обучение в Москве сроком до трех месяцев с полным финансовым обеспечением со стороны Филиала. Особое внимание в Филиале уделяется созданию современной образовательной среды: студенты бесплатно обеспечиваются учебными пособиями, для иногородних студентов и иностранных граждан (в соответствии с установленными правилами) предоставляются места в современном студенческом общежитии, а на территории кампуса функционируют бесплатные тренажерный зал и теннисный корт.

Абитуриенты, не прошедшие вступительные экзамены по приему в Филиал, смогут принять участие в проводимом ГЭЦ конкурсе по зачислению в другие высшие учебные заведения.

Прием заявлений осуществляется в электронной форме с 16 июня по 16 июля 2026 года (включительно). Подать заявление можно на официальном сайте Филиала МГУ в городе Баку или на сайте Государственного экзаменационного центра Азербайджанской Республики.