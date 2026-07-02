Пашинян перекрывает кислород мошеннической схеме Карапетяна

Автор: Ибрагим Алиев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, по видимому, намерен раз и навсегда перекрыть кислород будущим махинациям оппозиции. Как стало известно, правящая партия "Гражданский договор" продвигает поправки к Избирательному кодексу, которые могут ограничить участие в парламентских выборах и референдумах для граждан, постоянно проживающих за рубежом.

Напомним, что во время до парламентских выборов в стране, оппозиция в лице карапетяновской "Сильной Армении" выделила огромные средства на то, чтобы привести из за рубежа армян, чтобы те проголосовали за блок Самвелки. Пашинян быстро среагировал и не допустил этого, заявив, что отправит приезжих служить в армии, ибо большинство из них уклонисты.

Теперь, согласно новому проекту, право голосовать на выборах в Национальное собрание и референдумах будут иметь только те граждане Армении, которые к 48-му дню до голосования фактически находились на территории страны более одного года за последние два года. При внеочередных выборах этот срок будет отсчитываться к 28-му дню до дня голосования.

Иными словами, гражданину Армении будет недостаточно просто иметь паспорт и приехать в страну к выборам. Для участия в голосовании потребуется доказанная фактическая связь с Арменией через проживание на ее территории.

Проект уже получил положительное заключение профильной комиссии Национального собрания. Следующий этап - рассмотрение и возможное принятие парламентом. Естественно, что реваншисты этому совсем не рады и во всю вопят о "беспределе властей".

Оппозиция утверждает, что инициатива "противоречит Конституции", однако этот тезис не является бесспорным. Конституция закрепляет право граждан участвовать в выборах, но порядок реализации этого права определяется избирательным законодательством. Избирательный кодекс Армении является конституционным законом и регулирует формирование списков избирателей, процедуру голосования и условия участия в выборах.

Кроме того, критерий проживания уже используется в армянской избирательной системе. Для местных выборов действующее законодательство связывает право голоса с регистрацией в соответствующей общине. Сама Конституция также применяет критерий проживания к кандидатам в депутаты Национального собрания. Это показывает, что связь гражданина с территорией государства или общины может учитываться в избирательном процессе.

То есть, оппозиция в этом споре пытается подменить суть вопроса. Карапетян и ко. возмущены, что у них окончательно выбивают из рук удобный рычаг влияния на будущие выборы. Но давайте не будем врать себе. Таким избирателям по большому счету безразлично, что будет со страной после голосования. Они не живут в Армении, не несут на себе последствия политических решений и участвуют в процессе ради чужого интереса. Такие лица в принципе не пригодны для голосования, решающего дальнейшую судьбу страны.

Так что решение инициатива "ГД" абсолютно оправдана. Армянская оппозиция опять наступила на грабли. И это, скорее всего, только первый шаг. Дальше будет веселее, когда последуют уголовные дела, допросы и аресты тех, кто пытался незаконно получить голоса и повлиять на выбор народа. Запасаемся попкорном. Реваншисты сами открыли этот ящик.