Армения восстановит железнодорожные линии, ведущие в Нахчыван и Турцию

Армения уже начала процессы, направленные на восстановление железнодорожных участков Гюмри-Ахурик и Ерасх (Араздеян).

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам Премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы выполним эти работы. Что касается оставшейся части железной дороги, то мы продолжим деловые обсуждения, в том числе с нашими российскими партнерами", - сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что в условиях, когда в регион входят международные железнодорожные маршруты, страна не может оставаться в роли наблюдателя, если эти пути обходят Армению стороной.

"Не может быть такого. Давайте зафиксируем, что это собственность Республики Армения, и мы своей собственностью должны управлять", - добавил Пашинян.