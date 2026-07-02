Глава МИД Азербайджана принял спецпосланника ООН

2 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в стране специальным посланником Генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жаном Тодтом.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущей повестке дня сотрудничества между Азербайджаном и ООН, вопросам международного сотрудничества в области безопасности дорожного движения, а также глобальным инициативам в данном направлении.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал о последовательных реформах, реализуемых нашей страной в сфере выполнения Целей устойчивого развития, развития безопасной, устойчивой и современной транспортной системы, а также обеспечения безопасности дорожного движения. В данном контексте была подчеркнута работа, проводимая в области модернизации транспортной инфраструктуры, внедрения цифровых решений и укрепления безопасности дорожного движения. Министр также довел до внимания, что на всей территории страны, в том числе на наших освобожденных от оккупации территориях, осуществляются дорожные и инфраструктурные проекты высокого уровня.

Жан Тодт проинформировал о деятельности, осуществляемой в качестве специального посланника Генерального секретаря ООН, а также о мерах, предпринимаемых в направлении предотвращения дорожно-транспортных происшествий и укрепления международного сотрудничества в этой сфере. Он высоко оценил меры, реализуемые Азербайджаном в области безопасности дорожного движения, и достигнутый прогресс, подчеркнув важность продолжения сотрудничества в данном направлении.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.