Эбола унесла более 400 жизней в ДР Конго

В Демократической Республике Конго число подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола достигло 1 406, скончались 438 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство "Синьхуа", такие данные приводятся в обновленном отчете правительства страны.

По официальной информации, с начала вспышки заболевания выздоровели 192 пациента, еще свыше 600 человек проходят лечение или находятся под медицинским наблюдением.

Для сдерживания распространения инфекции власти усиливают противоэпидемические меры, направляя в пострадавшие районы медикаменты, автомобили скорой помощи и средства индивидуальной защиты.

В ООН предупредили, что при наиболее неблагоприятном развитии событий эпидемия Эболы может нанести экономикам африканских стран ущерб в размере около 3,5 млрд долларов и привести к потере сотен тысяч рабочих мест.

Нынешняя вспышка Эболы началась 15 мая на востоке Демократической Республики Конго и в Уганде.