Азербайджанская делегация посетит церемонию прощания с Хаменеи

Азербайджан направит официальную делегацию для участия в церемониях прощания с бывшим Верховным лидером Ирана Сейидом Али Хаменеи.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в состав делегации вошли председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики Джаббар Мусаев, а также другие официальные лица.

Церемония прощания с Али Хаменеи пройдет 4-5 июля в религиозном комплексе Мосалла в Тегеране. После этого тело будет доставлено в город Кум, где состоятся траурные мероприятия.

Согласно завещанию Али Хаменеи, его похоронят 9 июля в родном городе Мешхеде после завершения церемоний прощания.

Напомним, бывший Верховный лидер Ирана Сейид Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате совместных авиаударов США и Израиля по Тегерану. После его смерти новым Верховным лидером страны был избран его сын Моджтаба Хаменеи.