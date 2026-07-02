В переходах Баку установят финские эскалаторы

В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева осенью в надземных и подземных пешеходных переходах Баку будут обновлены эскалаторы и часть лифтов, срок эксплуатации которых истек.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, в рамках проекта уже заказаны новые эскалаторы производства известной финской компании KONE, одного из ведущих мировых производителей в этой области. Новое оборудование рассчитано на эксплуатацию в различных погодных условиях.

Поставка эскалаторов в столицу и их поэтапная установка начнутся в октябре-ноябре текущего года.

В рамках проекта, с учетом жалоб и обращений жителей, планируется заменить 177 эскалаторов и 2 траволатора (движущиеся бесступенчатые дорожки) в 46 надземных и подземных пешеходных переходах, расположенных в различных районах столицы.

В настоящее время эти эскалаторы и механизмы находятся на балансе Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA). После завершения работ по их обновлению они будут переданы на баланс Исполнительной власти города Баку.