В Азербайджане стартует электронная запись в детские сады

В Азербайджане начинается процесс электронной записи детей в дошкольные образовательные учреждения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по дошкольному и общему образованию.

Сообщается, что с 11:00 7 июля начнется формирование электронной очереди для поступления в дошкольные учреждения, подведомственные Региональным управлениям образования и Нахчыванской Автономной Республике. Для детских садов города Баку электронная очередь откроется 9 июля в 11:00.

Для детей 2021 и 2022 годов рождения электронная очередь будет активирована в 11:00, а для детей 2023, 2024 и 2025 годов рождения - в 15:00.

Впервые в этом году прием будет осуществляться через платформу myGov. Родители или законные представители смогут подать электронное заявление, выбрав в разделе "Услуги" личного кабинета myGov сервис Министерства науки и образования "Прием в дошкольные образовательные учреждения".

Через систему приема можно выбрать не более трех дошкольных учреждений для одного ребенка. При наличии свободных мест созданная электронная очередь не ранее чем через пять дней автоматически превратится в заявку.

После формирования заявки родитель или законный представитель обязан в течение семи дней предоставить необходимые документы в выбранное дошкольное учреждение. В противном случае заявка будет аннулирована, а место перейдет следующему ребенку по очереди.

Также отмечается, что очереди и заявки, созданные в прошлом учебном году, были архивированы и добавлены в личные кабинеты родителей. Они не будут считаться действительными при приеме на 2026-2027 учебный год.