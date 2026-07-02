Увеличено число заместителей министра здравоохранения Азербайджана

Увеличено число заместителей министра здравоохранения.

Как передает Day.Az, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим указ.

Информация об этом опубликована на официальном сайте Президента Азербайджана.

Согласно указу Президента о внесении изменений в "Положение о министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики", число заместителей министра здравоохранения увеличено с 3 до 4.