https://news.day.az/officialchronicle/1845571.html Увеличено число заместителей министра здравоохранения Азербайджана Увеличено число заместителей министра здравоохранения. Как передает Day.Az, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим указ. Информация об этом опубликована на официальном сайте Президента Азербайджана.
Увеличено число заместителей министра здравоохранения Азербайджана
Увеличено число заместителей министра здравоохранения.
Как передает Day.Az, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим указ.
Информация об этом опубликована на официальном сайте Президента Азербайджана.
Согласно указу Президента о внесении изменений в "Положение о министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики", число заместителей министра здравоохранения увеличено с 3 до 4.
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