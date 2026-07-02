Пашинян назвал срок возможного безвиза Армении с Евросоюзом

Армения надеется получить безвизовый режим с Евросоюзом к 2029 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Ереване.

Пашинян напомнил, что еще во время предвыборной кампании говорил о задаче завершить этот процесс за два года. По его словам, многое зависит от самой Армении, в том числе от готовности и качества проведения реформ.

"В предвыборный период я заявлял, что перед нами стоит задача в течение двух лет - то есть половину 2026 года мы уже прошли - по состоянию на 2029 год иметь ситуацию с либерализацией визового режима. Конечно, я согласен с госпожой Председателем: многое зависит от нас, и вопросы во многих случаях нужно задавать не Европейскому союзу, а самим себе - насколько мы готовы и с каким качеством мы реализуем повестку реформ. Очевидно одно: народ Армении ждет этого решения и в том числе голосовал на выборах в пользу этого решения. И, конечно, мы не можем упустить эту возможность. Надеюсь, мы будем действовать достаточно быстро и эффективно, чтобы решить эту задачу в четкие сроки", - сказал премьер.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о процессе либерализации визового режима для армян, подчеркнула, что Армения - единственный партнер, с которым в настоящее время ЕС ведет активный диалог по либерализации визового режима.

"Это уже показывает уровень нашего партнерства. В апреле мы опубликовали отчет о проделанной работе по плану действий. Мы знаем, что вы привержены этой повестке дня, спасибо вам за это. Очень впечатляюще видеть этот прогресс, и мы знаем, насколько это важно для армянского народа. Этой осенью прибудет оценочная миссия для анализа прогресса и процесса в направлении остальных ориентиров. Говоря простым языком, это процесс, который руководствуется достижением определенных элементов. Вы на правильном пути, вы усердно работаете над этим, я это знаю. И после выполнения всех необходимых элементов мы сможем перейти к нашему предложению о переходе на безвизовый режим. Для этого просто необходимо предпринять некоторые обязательные шаги по реформам, и когда это будет завершено, вы пересечете финишную черту", - сказала фон дер Ляйен.