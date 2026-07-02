В центре Баку машины заняли зону посадки пассажиров

На улице Физули в Насиминском районе Баку специальная полоса, предназначенная для безопасной посадки и высадки пассажиров, регулярно оказывается занята другими автомобилями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, из-за этого водители общественного транспорта вынуждены высаживать и принимать пассажиров прямо на проезжей части.

По словам местных жителей, проблема существует уже давно. Они утверждают, что часть автомобилей, припаркованных в этой зоне, принадлежит сотрудникам расположенных поблизости организаций.

В Управлении Государственной дорожной полиции города Баку сообщили, что на данном участке регулярно проводятся контрольные мероприятия. Кроме того, по итогам совместного анализа с профильными ведомствами планируется установить на улице дополнительные средства организации дорожного движения.

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