В центре Баку машины заняли зону посадки пассажиров - ВИДЕО
На улице Физули в Насиминском районе Баку специальная полоса, предназначенная для безопасной посадки и высадки пассажиров, регулярно оказывается занята другими автомобилями.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, из-за этого водители общественного транспорта вынуждены высаживать и принимать пассажиров прямо на проезжей части.
По словам местных жителей, проблема существует уже давно. Они утверждают, что часть автомобилей, припаркованных в этой зоне, принадлежит сотрудникам расположенных поблизости организаций.
В Управлении Государственной дорожной полиции города Баку сообщили, что на данном участке регулярно проводятся контрольные мероприятия. Кроме того, по итогам совместного анализа с профильными ведомствами планируется установить на улице дополнительные средства организации дорожного движения.
Подробнее в сюжете:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре