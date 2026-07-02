Между Сирией и Ливаном подписано соглашение

Ливан и Сирия подписали соглашение, основанное на принципах взаимного сотрудничества, уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности обеих стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Al Jazeera, документ также закрепляет принципы равноправия между государствами и невмешательства во внутренние дела друг друга.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал сирийские власти активизировать борьбу с движением "Хезболла".

В свою очередь президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что Дамаск не намерен вмешиваться в военном отношении в ситуацию в Ливане.