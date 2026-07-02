Глава SOCAR заявил о важности операторства в БТД

Операторство в БТД является важной вехой для энергетики Азербайджана.

Согласно информации Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), об этом заявил президент компании Ровшан Наджаф на церемонии, состоявшейся на Сангачальском терминале и посвященной 20-летию экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), а также передаче операторских функций в БТД и общих операторских функций систем БТД и Южно-Кавказского газопровода (ЮКГ) компании SOCAR, передает Day.Az.

Ровшан Наджаф в своем выступлении назвал нефтепровод БТД одним из важнейших достижений современной энергетической стратегии Азербайджана, основанной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. По его словам, БТД сформировал стратегический энергетический коридор, связавший Каспийский регион со Средиземным морем через бассейн Черного моря, и кардинально изменил модель поставок каспийских энергоресурсов на международные рынки.

Подчеркнув, что передача операторских функций в БТД, а также общих операторских функций систем БТД и ЮКГ компании SOCAR является очередной важной вехой в развитии энергетического сектора Азербайджана, Р. Наджаф отметил, что это достижение демонстрирует обширный операционный опыт и высокий профессиональный потенциал, накопленные SOCAR за более чем три десятилетия деятельности.

Выступая на мероприятии, региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джо Кристофоли рассказал о достижениях БТД за последние 20 лет, международном значении проекта и многолетней роли bp в качестве оператора. Он выразил уверенность, что SOCAR успешно сохранит действующие высокие стандарты безопасности, надежности и эффективности эксплуатации трубопровода, а также подчеркнул, что долгосрочное сотрудничество с SOCAR и другими партнерами будет продолжено и укреплено.

Заместитель министра экономики Анар Ахундов отметил, что за последние двадцать лет нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан внес значительный вклад не только в развитие энергетического сектора Азербайджана, но и в обеспечение устойчивого экономического роста страны, а также укрепление регионального сотрудничества. Он отметил успешную деятельность bp в качестве оператора трубопровода на протяжении двух десятилетий и подчеркнул, что передача операторских функций SOCAR является закономерным результатом профессиональной экспертизы и операционных возможностей, сформированных благодаря многолетнему международному партнерству.

Заместитель министра энергетики Кямал Аббасов отметил, что БТД имеет особое значение также как символ регионального сотрудничества и надежного международного партнерства. По его словам, ценность проекта определяется не только объемами транспортированной за последние двадцать лет нефти, но и доверием, сотрудничеством и долгосрочными партнерскими отношениями.

Менеджер bp по эксплуатации трубопроводов, ветеран нефтяной отрасли Эльхан Султанов заявил, что участвует в проекте БТД с самых ранних этапов его реализации и рад продолжить работу по обеспечению успешной эксплуатации трубопровода уже на новом этапе - под операторством SOCAR. Он подчеркнул, что обеспечение безопасной, надежной и эффективной эксплуатации трубопровода остается главным приоритетом.

По завершении церемонии Ровшан Наджаф и Джо Кристофоли нажали символическую кнопку управления, ознаменовавшую официальную передачу операторских функций в нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан и общих операторских функций систем БТД и Южно-Кавказского газопровода компании SOCAR.