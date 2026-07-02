В Гяндже состоялась торжественная церемония открытия XV Международного фестиваля "Шелковый путь"

Торжественное открытие XV Международного фестиваля "Шелковый путь" состоялось при совместной организации Союза композиторов Азербайджана и Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении филармонии.

В мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов, консулы, представители интеллигенции, деятели культуры и искусства, а также многочисленные жители города и гости.

На открытии выступили представители Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде и директор Гянджинской государственной филармонии, народная артистка Айгюн Самедзаде. В своих выступлениях они поприветствовали участников и гостей фестиваля, подчеркнув особую значимость этого культурного события.

Было отмечено, что XV Международный фестиваль "Шёлковый путь" является важным проектом, который объединяет культуру и искусство различных народов, способствует укреплению творческих связей между странами и развитию международного культурного сотрудничества. Подобные инициативы, по словам выступавших, играют важную роль в популяризации национального музыкального наследия и расширении культурного диалога между народами.

В художественной части Государственный оркестр народных инструментов Гянджинской государственной филармонии, солисты филармонии и танцевальный коллектив представили зрителям насыщенную концертную программу.

В рамках концерта, отражающего международный дух фестиваля, выступил ансамбль народной хореографии "Ак-Ният" детско-юношеского центра "Сейтек" из города Бишкек (Кыргызстан), который представил яркий танцевальный номер и был тепло встречен публикой.

Торжественный концерт, наполненный богатой музыкальной и танцевальной программой, был встречен зрителями бурными аплодисментами. XV Международный фестиваль "Шелковый путь" продолжит свою работу в ближайшие дни, представляя разнообразные программы с участием творческих коллективов из разных стран.