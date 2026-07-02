https://news.day.az/world/1845585.html В Таиланде ребёнок протаранил на машине группу монахов - ВИДЕО По меньшей мере девять буддийских монахов были убиты и еще несколько получили ранения после того, как 11-летний мальчик, управлявший пикапом своих родителей, врезался в процессию паломников на северо-востоке Таиланда.
В Таиланде ребёнок протаранил на машине группу монахов - ВИДЕО
По меньшей мере девять буддийских монахов были убиты и еще несколько получили ранения после того, как 11-летний мальчик, управлявший пикапом своих родителей, врезался в процессию паломников на северо-востоке Таиланда.
Как передает Day.Az, группа, состоящая из 35 монахов и пяти мирян, шла по дороге, когда мальчик, взявший автомобиль без разрешения, потерял контроль и врезался в процессию.
Трое монахов остаются в критическом состоянии, в то время как по меньшей мере пять других получили серьёзные травмы.
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