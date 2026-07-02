В Таиланде ребёнок протаранил на машине группу монахов

По меньшей мере девять буддийских монахов были убиты и еще несколько получили ранения после того, как 11-летний мальчик, управлявший пикапом своих родителей, врезался в процессию паломников на северо-востоке Таиланда.

Как передает Day.Az, группа, состоящая из 35 монахов и пяти мирян, шла по дороге, когда мальчик, взявший автомобиль без разрешения, потерял контроль и врезался в процессию.

Трое монахов остаются в критическом состоянии, в то время как по меньшей мере пять других получили серьёзные травмы.