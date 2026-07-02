Подведены итоги работы Центра правовой экспертизы за полугодие

1 июля текущего года состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Центра правовой экспертизы и законодательных инициатив.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании был заслушан отчет о деятельности Центра за первое полугодие 2026 года, а также обсуждены задачи, вытекающие из указа Президента Азербайджанской Республики № 700 от 25 июня 2026 года "О мерах по реорганизации деятельности ряда юридических лиц публичного права, созданных от имени государства".

Открывая заседание вступительным словом, председатель Наблюдательного совета Гюндуз Керимов довел до внимания участников вопросы, стоящие на повестке дня.

Выступивший затем исполнительный директор Центра Самир Махмудов подробно проинформировал участников заседания о деятельности Центра за первое полугодие текущего года, организации его работы, формировании кадров, а также о работе, проделанной в связи с направлениями деятельности, будущих целях и планах.

После этого выступил председатель правления Института права и прав человека Мухаммед Гулузаде, который предоставил информацию о деятельности, проектах, реализованных в течение первого полугодия текущего года, и предстоящих планах.

На заседании также были обсуждены работа, проделанная Центром в предыдущие периоды, и достигнутые успехи, затронуты вопросы, связанные с его реорганизацией в качестве бюджетной организации указом Президента Азербайджанской Республики № 700 от 25 июня 2026 года и построением его последующей деятельности в соответствии с новыми вызовами. Было отмечено, что меры, осуществленные Центром за прошедший период, внесли важный вклад в формирование единого подхода в нормотворческой деятельности, повышение качества правовых актов и совершенствование законодательного процесса. Также было подчеркнуто, что Центр за короткий период времени успешно справился с поставленными задачами, наладил эффективное сотрудничество с соответствующими государственными органами и обеспечил исполнение поставленных задач на высоком уровне. Была выражена уверенность в том, что Центр и впредь будет успешно продолжать свою деятельность в сфере правовой экспертизы и законодательных инициатив.

В завершение состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с текущей деятельностью Центра и Института, были обсуждены планы и цели на следующий год.

В итоге деятельность Центра и Института за первое полугодие 2026 года была признана членами Наблюдательного совета удовлетворительной.