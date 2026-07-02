ЦБА обсудил сотрудничество с Нацбанком Швейцарии

Обсуждено расширение финансового сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), размещенной в его аккаунте в соцсети "X".

"Делегация во главе с первым заместителем председателя ЦБА Алияром Мамедъяровым в рамках рабочего визита в Ташкент провела встречу с делегацией, возглавляемой председателем Национального банка Швейцарии Мартином Шлегелем, государственным секретарем Государственного секретариата Швейцарии по международным финансовым вопросам Кристофом Кёнигом и государственным секретарем Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам Пьетро Лаццерини.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение текущим уровнем сотрудничества между центральными банками Азербайджана и Швейцарии, а также обменялись мнениями по вопросам глобальных и региональных экономических процессов, текущей макроэкономической ситуации в Азербайджане и динамики развития финансового сектора страны", - сообщает банк.

Согласно информации ЦБА, кроме того, были обсуждены возможности расширения двустороннего сотрудничества сторон и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Напомним, что ранее представители Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) в эксклюзивном интервью Trend заявили, что Швейцария реализует в Южно-Кавказском регионе новую региональную программу на 2026-2029 годы.

Согласно информации секретариата, проекты в Азербайджане сосредоточены на макроэкономической поддержке, улучшении рамочных условий для частного сектора и совершенствовании деловой среды.

"С начала текущего года Швейцария реализует в Южно-Кавказском регионе новую региональную программу на 2026-2029 годы, которая опирается на результаты предыдущих программ и одновременно усиливает фокус на приоритетных направлениях. Общая цель программы - содействовать человеческой безопасности и устойчивому миру, развивать гражданскую активность и демократические институты, повышать климатическую устойчивость и обеспечивать устойчивое управление природными ресурсами, а также продвигать инклюзивные и "зелeные" экономические возможности. Учитывая важность этой повестки, климатическая устойчивость является как отдельным приоритетным направлением, так и сквозной темой программы - это означает, что климатические аспекты системно интегрируются во все проекты", - отмечает секретариат.

Сообщается, что в Азербайджане SECO в настоящее время реализует программы, направленные на расширение доступа сельского населения к финансированию и поддержку инноваций для малых и средних предприятий, а также способствует макроэкономической стабильности.

"Через региональные программы Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству поддерживает инициативу по созданию сети геопарков Южного Кавказа, что позволит не только защитить биоразнообразие и геологическое наследие, но и содействовать устойчивым источникам дохода и региональному сотрудничеству. С учетом бюджета Швейцария рассматривает возможность запуска новых проектов, которые, в случае реализации, будут учитывать климатическую устойчивость как главный приоритет программы 2026-2029 годов", - сообщает SECO.

По данным секретариата, SECO поддерживает тесную координацию со швейцарскими компаниями и профильными бизнес-ассоциациями и поощряет участие частного сектора там, где это целесообразно.

Подчеркивается, что параллельно SECO через региональную программу сотрудничества способствует формированию благоприятной деловой среды, направленной на активизацию роли частного бизнеса.

"SECO уделяет особое внимание модернизации и диверсификации финансового сектора, а также укреплению системы управления государственными финансами, опираясь на швейцарский опыт. Поддержанные инициативы уже принесли ощутимые результаты, включая повышение качества и доступности консультационных услуг для сельскохозяйственных МСП, а также внедрение новых электронных сервисов, которые позволили существенно сократить издержки. Цель SECO - закрепить и развить эти достижения в ближайшие годы", - отмечает секретариат.